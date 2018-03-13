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Столтенберг: войска НАТО останутся на восточном фланге, пока в этом будет необходимость


13.03.2018   16:53
Североатлантический альянс не предусматривает никаких временных ограничений присутствия своих войск на восточном фланге. Об этом заявил в интервью Польскому радио генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Нет никакого временного лимита, касающегося присутствия войск альянса на восточном фланге», - сказал он, подчеркнув, что «они будут там так долго, как будет нужно».

Как заверил генсек, силы НАТО присутствуют в восточной части Европы «для защиты территориального суверенитета стран-членов от какой-либо агрессии».

В 2016 году на саммите НАТО в Варшаве принято решение о размещении в Польше и странах Балтии многонациональных батальонов альянса для защиты восточного фланга. Сейчас такая группа, сформированная в основном из военнослужащих США, несет службу на северо-востоке Польши в местности Ожиш.






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