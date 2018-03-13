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Пост главы ЦРУ впервые займет женщина
13.03.2018 17:44
Возглавлять Центральное разведывательное управление США будет Джина Хаспел, до этого занимавшая должность замглавы ЦРУ, сообщил президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter. Он отметил, что разведуправление впервые возглавит женщина.
Текущий глава ведомства Майк Помпео станет новым госсекретарем США, а Рекс Тиллерсон уйдет в отставку.
«Мои поздравления всем!» — добавил Трамп.
Джина Хаспел работает в ЦРУ с 1985 году, в феврале 2017 года Трамп назначил ее замглавы ведомства. Первой женщиной, занявшей такую должность, была Аврил Хейнс, она занимала ее в 2013–2015 годах, а затем два года проработала заместителем советника Белого дома по национальной безопасности.
Одобрить назначение нового главы ЦРУ должен сенат.
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