Пост главы ЦРУ впервые займет женщина

13.03.2018 17:44 Возглавлять Центральное разведывательное управление США будет Джина Хаспел, до этого занимавшая должность замглавы ЦРУ, сообщил президент Дональд Трамп на своей странице в Twitter. Он отметил, что разведуправление впервые возглавит женщина.



Текущий глава ведомства Майк Помпео станет новым госсекретарем США, а Рекс Тиллерсон уйдет в отставку.



«Мои поздравления всем!» — добавил Трамп.



Джина Хаспел работает в ЦРУ с 1985 году, в феврале 2017 года Трамп назначил ее замглавы ведомства. Первой женщиной, занявшей такую должность, была Аврил Хейнс, она занимала ее в 2013–2015 годах, а затем два года проработала заместителем советника Белого дома по национальной безопасности.



Одобрить назначение нового главы ЦРУ должен сенат.















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