Бывший молдавский депутат получил 14 лет тюрьмы за шпионаж в пользу РФ

13.03.2018 18:34 Бывший депутат парламента Молдовы Юрий Болбочану приговорен к 14 годам тюремного заключения по обвинению в государственной измене и шпионаже в пользу России. Об этом во вторник, 13 марта, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики по борьбе с организованной преступностью и особым делам, пишет Интерфакс-Россия.



Отмечается, что бывший депутат признан виновным в совершении преступления по статье об измене Родине. Он приговорен к 14 годам тюрьмы с исполнением наказания в тюрьме закрытого типа, с лишением права занимать государственные должности на 4 года.



В надзорном ведомстве добавили, что приговор не является окончательным, он может быть обжалован в Апелляционной палате.



По данным СМИ, Болбочану был арестован 17 марта 2017 года. Его обвиняют в том, что, будучи завербованным российскими спецслужбами, "в период 5 октября 2016 года - 17 марта 2017 года собирал и передавал информацию национального интереса, которая могла использоваться против интересов Республики Молдова". Чиновник якобы получал за это материальное вознаграждение.



Напомним, ранее сотрудника службы информации и безопасности Португалии приговорили к семи годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

