Более 150 человек в Самегрело уклонились от армии благодаря выдуманной церкви

13.03.2018 19:26 Более 150 молодых людей призывного возраста в регионе Самегрело избежали призыва на обязательную военную службу из-за того, что они являются членами религиозной организации, которую создала оппозиционная политическая партия «Гирчи». Об этом сообщает зугдидская радиостанция «Атинати».



Активисты «Гирчи» в апреле 2017 года зарегистрировали организацию «Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии — Библейская свобода». Члены партии не скрывают, что церковь была ими выдумана для того, чтобы найти легальный способ освободить молодых людей от обязательной военной службы.



Партия «Гирчи» была создана в 2015 году группой политиков, покинувших ряды Единого национального движения, бывшей правящей партии. Партия придерживается крайне либеральных взглядов и добивается легализации приобретения, хранения и употребления марихуаны. Также в «Гирчи» выступают за отмену всеобщей воинской повинности в пользу профессиональной армии.



С этой целью «Гирчи» использовало закон, которые разрашает отсрочить призыв на военную службу, если человек является священнослужителем или учится в духовной семинарии.



По данным радиостанции «Атинати» из-за новой религии «Гирчи» в регионе Самегрело не были призваны в армию :

в Зугдиди — 48 человек,



в Цаленджиха — 30 человек,



в Чхороцку — 17 человек,



в Сенаки – 24 человек,



в Мартвили – 12 человек,



в Поти — 24 человека,



в Абаша и Хоби — по семь человек.



В целом, по информации «Атинати», количество людей, вступивших в ряды новой религии «Гирчи», почти удвоилось по сравнению с прошлым годом.



В 2017 году в армию отказались идти 1,7 тысяч человек, а уже в текущем году только в рамках весеннего призыва, который закончится в июне, в армию не забрали около 3 тысячи человек.



"Новости-Грузия"











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