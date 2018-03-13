Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Более 150 человек в Самегрело уклонились от армии благодаря выдуманной церкви


13.03.2018   19:26
Более 150 молодых людей призывного возраста в регионе Самегрело избежали призыва на обязательную военную службу из-за того, что они являются членами религиозной организации, которую создала оппозиционная политическая партия «Гирчи». Об этом сообщает зугдидская радиостанция «Атинати».

Активисты «Гирчи» в апреле 2017 года зарегистрировали организацию «Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии — Библейская свобода». Члены партии не скрывают, что церковь была ими выдумана для того, чтобы найти легальный способ освободить молодых людей от обязательной военной службы.

Партия «Гирчи» была создана в 2015 году группой политиков, покинувших ряды Единого национального движения, бывшей правящей партии. Партия придерживается крайне либеральных взглядов и добивается легализации приобретения, хранения и употребления марихуаны. Также в «Гирчи» выступают за отмену всеобщей воинской повинности в пользу профессиональной армии.

С этой целью «Гирчи» использовало закон, которые разрашает отсрочить призыв на военную службу, если человек является священнослужителем или учится в духовной семинарии.

По данным радиостанции «Атинати» из-за новой религии «Гирчи» в регионе Самегрело не были призваны в армию :
в Зугдиди — 48 человек,

в Цаленджиха — 30 человек,

в Чхороцку — 17 человек,

в Сенаки – 24 человек,

в Мартвили – 12 человек,

в Поти — 24 человека,

в Абаша и Хоби — по семь человек.

В целом, по информации «Атинати», количество людей, вступивших в ряды новой религии «Гирчи», почти удвоилось по сравнению с прошлым годом.

В 2017 году в армию отказались идти 1,7 тысяч человек, а уже в текущем году только в рамках весеннего призыва, который закончится в июне, в армию не забрали около 3 тысячи человек.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Германия намерена отказаться от российской энергетики
В Грузии вырос оборот внешней торговли
В Грузии никогда не было инвестиционного климата лучше, чем сейчас - Дэвид Ли
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Из Абхазии в Сочи вывозили боеприпасы
Цихелашвили: Непонятна критика оппозиции в связи с готовностью к прямому диалогу с абхазами и осетинами
Россельхознадзор вводит запрет на ввоз мандаринов из Абхазии
Женщину расстреляли в центре Сухуми
Россия временно запретила ввоз из Абхазии овощей и фруктов в ручной клади
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент США отправил в отставку главу Госдепартамента Рекса Тиллерсона
Защитники осетинского языка оказались недовольны ответом Минобра России на свое обращение
TRACECA готова сотрудничать с Группой поддержки проекта "Шелковый путь" при ПА ОБСЕ - генсек
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна