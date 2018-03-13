|
Более 150 человек в Самегрело уклонились от армии благодаря выдуманной церкви
13.03.2018 19:26
Более 150 молодых людей призывного возраста в регионе Самегрело избежали призыва на обязательную военную службу из-за того, что они являются членами религиозной организации, которую создала оппозиционная политическая партия «Гирчи». Об этом сообщает зугдидская радиостанция «Атинати».
Активисты «Гирчи» в апреле 2017 года зарегистрировали организацию «Христианская, евангелистская, протестантская церковь Грузии — Библейская свобода». Члены партии не скрывают, что церковь была ими выдумана для того, чтобы найти легальный способ освободить молодых людей от обязательной военной службы.
Партия «Гирчи» была создана в 2015 году группой политиков, покинувших ряды Единого национального движения, бывшей правящей партии. Партия придерживается крайне либеральных взглядов и добивается легализации приобретения, хранения и употребления марихуаны. Также в «Гирчи» выступают за отмену всеобщей воинской повинности в пользу профессиональной армии.
С этой целью «Гирчи» использовало закон, которые разрашает отсрочить призыв на военную службу, если человек является священнослужителем или учится в духовной семинарии.
По данным радиостанции «Атинати» из-за новой религии «Гирчи» в регионе Самегрело не были призваны в армию :
в Зугдиди — 48 человек,
в Цаленджиха — 30 человек,
в Чхороцку — 17 человек,
в Сенаки – 24 человек,
в Мартвили – 12 человек,
в Поти — 24 человека,
в Абаша и Хоби — по семь человек.
В целом, по информации «Атинати», количество людей, вступивших в ряды новой религии «Гирчи», почти удвоилось по сравнению с прошлым годом.
В 2017 году в армию отказались идти 1,7 тысяч человек, а уже в текущем году только в рамках весеннего призыва, который закончится в июне, в армию не забрали около 3 тысячи человек.
"Новости-Грузия"
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна