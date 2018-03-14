Глава британского МВД приказала проверить дела о 14 «подозрительных смертях»

14.03.2018 12:04 Глава МВД Великобритании Амбер Радд приказала полиции и службам безопасности начать официальную проверку предполагаемой причастности России к нескольким подозрительным смертям на территории страны. Решение о проверке принято в ответ на запросы председателя комитета Палаты общин Ивет Купер и бывшего комиссара лондонской полиции Йэна Блэра. Речь идет о 14 случаях гибели людей при «странных» или «загадочных» обстоятельствах и выявлении общих признаков просшествий, если такие признаки были.



Объявив о начале общего расследования, Амбер Радд заявила, что не хотела отвлекать сотрудников министерства от изучения обстоятельств последнего трагического инцидента в Солсбери. Тем не менее, по ее словам, в ближайшие недели необходимо убедиться в том, что всевозможные версии о причинах смерти людей - это всего лишь версии и не более, подчеркнула глава МВД. Она заявила, что полиция и МI5 выразили готовность содействовать расследованию.



Амбер Радд заявила, что придерживается скептической точки зрения относительно того, что все 14 случаев могут быть как-то связаны с Россией, но согласилась, что, по всей вероятности «два, три или четыре случая - могут». Об этом написала лондонская газета The Guardian.



О подозрительных смертях 14 человек, которые упоминает в своем обращении депутат Ивет Купер, говорилось в нескольких частях расследования издания BuzzFeed, вышедшего летом прошлого года, отмечает Би-би-си. Большинство погибших были так или иначе связаны с бизнесменом Борисом Березовским или бывшим сотрудником ФСБ Александром Литвиненко, умершим в Лондоне в 2006 году в результате отравления полонием.



Авторы расследования пришли к выводу, что к этим смертям могли быть причастны российские спецслужбы или мафиозные группировки, а британская полиция признала их самоубийством или несчастным случаем, «чтобы не ссориться с Россией».















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