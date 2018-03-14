Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Служба по управлению чрезвычайными ситуациями закупит машины для тушения лесных пожаров


14.03.2018   14:50
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями закупит машины для тушения лесных пожаров.

По словам заместителя руководителя ведомства, в 2018 году на покупку пожарной техники будет потрачено 20 млн лари.

«В течение нескольких дней будет объявлен тендер на закупку техники, предназначенной для тушения пожаров. Цель этого тендера – чтобы мы были готовы летом к тем местам, где существует риск возникновения лесных пожаров. Мы должны быть готовы и у нас должна быть переоснащенная техника и переподготовленные пожарники», — заявил Шалва Хуцишвили.

Вместе с тем, Хуцишвили отметил, что из этих средств покупка вертолета не планируется.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Комиссия по коммуникациям Грузии дала добро на слияние двух гигантов
В Грузии отмечен количественный дисбаланс медицинских сестер и врачей
Граждане Грузии смогут легально работать в Израиле
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Прогресс в Женевских дискуссиях является источником стабильности для Грузии - Квирикашвили
СГБ Грузии работает над освобождение задержанного в Абхазии гражданина Грузии
Гражданин Грузии задержан на абхазской линии российской оккупации
Из Абхазии в Сочи вывозили боеприпасы
Цихелашвили: Непонятна критика оппозиции в связи с готовностью к прямому диалогу с абхазами и осетинами
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главы МИД Азербайджана, Турции, Грузии и Ирана соберутся в Баку
Нацбанк Грузии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,25%
Квирикашвили: Прогресс в Женевских дискуссиях является источником стабильности для Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна