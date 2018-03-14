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Служба по управлению чрезвычайными ситуациями закупит машины для тушения лесных пожаров
14.03.2018 14:50
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями закупит машины для тушения лесных пожаров.
По словам заместителя руководителя ведомства, в 2018 году на покупку пожарной техники будет потрачено 20 млн лари.
«В течение нескольких дней будет объявлен тендер на закупку техники, предназначенной для тушения пожаров. Цель этого тендера – чтобы мы были готовы летом к тем местам, где существует риск возникновения лесных пожаров. Мы должны быть готовы и у нас должна быть переоснащенная техника и переподготовленные пожарники», — заявил Шалва Хуцишвили.
Вместе с тем, Хуцишвили отметил, что из этих средств покупка вертолета не планируется.
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