Великобритания созывает Совбез ООН

14.03.2018 17:55 Великобритания инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщил МИД Соединенного Королевства в своем Twitter.



"Великобритания призвала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы проинформировать его членов о расследовании нападения с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери", - говорится в сообщении ведомства.















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