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Великобритания созывает Совбез ООН
14.03.2018 17:55
Великобритания инициирует экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщил МИД Соединенного Королевства в своем Twitter.
"Великобритания призвала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы проинформировать его членов о расследовании нападения с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери", - говорится в сообщении ведомства.
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