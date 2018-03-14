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Тереза Мэй обвинила Россию в незаконном применении силы на территории Великобритании


14.03.2018   18:03
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия не предоставила никакого объяснения в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в английском Солсбери. По словам Мэй, у Великобритании не остается вариантов кроме как признать покушение на Скрипалей незаконным применением силы со стороны России.

По словам Мэй, российские представители ответили на требование объяснить инцидент в Солсбери с «сарзказмом и отрицанием».

Великобритания в ответ на отравление Скрипалей нервно-паралитическим веществом военного назначения объявила о высылке 23 дипломатов, отмене визита Сергея Лаврова в Лондон и отказе британских чиновников и членов королевской семьи от посещения чемпионата мира по футболу в России. Также Мэй объявила об усилении проверок частных авиарейсов.

Мэй подчеркнула, что многие россияне живут в Великобритании и вносят позитивный вклад в британское общество. Она выразила сожаление, что руководство России решило решиться на применение силы против Великобритании.






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