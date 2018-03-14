|
Тереза Мэй обвинила Россию в незаконном применении силы на территории Великобритании
14.03.2018 18:03
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия не предоставила никакого объяснения в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в английском Солсбери. По словам Мэй, у Великобритании не остается вариантов кроме как признать покушение на Скрипалей незаконным применением силы со стороны России.
По словам Мэй, российские представители ответили на требование объяснить инцидент в Солсбери с «сарзказмом и отрицанием».
Великобритания в ответ на отравление Скрипалей нервно-паралитическим веществом военного назначения объявила о высылке 23 дипломатов, отмене визита Сергея Лаврова в Лондон и отказе британских чиновников и членов королевской семьи от посещения чемпионата мира по футболу в России. Также Мэй объявила об усилении проверок частных авиарейсов.
Мэй подчеркнула, что многие россияне живут в Великобритании и вносят позитивный вклад в британское общество. Она выразила сожаление, что руководство России решило решиться на применение силы против Великобритании.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна