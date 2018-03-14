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Столтенберг: Было бы неправильно заниматься спекуляциями на тему вступления Грузии в НАТО


14.03.2018   18:35
«Я считаю, было бы неправильно заниматься спекуляции на тему о том, при каких условиях Грузия может стать членом НАТО, сказал в эксклюзивном интервью Первому каналу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя позицию главы международного исследовательского центра Heritage International. Глава Heritage International, Люк Коффи, рекомендует Грузии вступить в НАТО без временного задействования статьи №5 на оккупированных территориях.

Генеральный секретарь НАТО сказал, что государствам-членам НАТО следует наращивать поддержку Грузии на практическом уровне.

«Важно, чтобы НАТО поддерживал реформы в Грузии и помогал в осуществлении реформ. НАТО оказывает помощь Грузии на практическом и политическом уровне. Мы признаем, что у Грузии есть реальный прогресс на пути к членству в альянс.

Грузия добилась этого прогресса путем проведения реформ. Реформы относятся как к оборонным, так и к другим секторам.

Мы будем продолжать поддерживать Грузию. Североатлантический совет находился в Грузии.

Кроме того, я призвал государства-члены НАТО увеличить свою поддержку Грузии на практическом уровне. В том числе Центр обучения и оценки, который мы открыли вместе в Грузии », — сказал Йенс Столтенберг.






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