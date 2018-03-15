Терроризм и экстремизм представляют опасность для региона – глава МИД Ирана

15.03.2018 16:14 Главы МИД Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии поддерживают суверенитет и незыблемость границ стран.



"Азербайджан поддерживает территориальную целостность Грузии. Мы, в свою очередь, поддерживаем территориальную целостность Азербайджана. В целом, все четыре министра выразили поддержку суверенитета и незыблемость государственных границ друг друга", - сказал глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе в четверг на пресс-конференции в Баку.



Глава МИД Ирана Мохаммед Джавад Зариф подчеркнул, что терроризм и экстремизм представляют опасность для стран региона.



"У нас общие интересы, но и вызовы у нас общие. Это терроризм, транснациональная преступность. Вместе мы сможем эффективно противостоять этим вызовам", - сказал глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу.















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