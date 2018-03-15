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Столтенберг: отравление в Солсбери произошло на фоне безрассудного поведения РФ
15.03.2018 17:21
Безрассудное поведение России на протяжении многих лет стало фоном для отравления на территории Великобритании бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
"Такое поведение включает незаконную аннексию Крыма и военную поддержку сепаратистов на Востоке Украины, военное присутствие в Молдове и Грузии против воли этих стран, вмешательство в дела Черногории и других стран Западных Балкан, попытки подорвать демократические выборы и деятельность учреждений", - сказал Столтенберг.
Он также предупредил, что "размывание линии" между ядерной и обычной войнами "снижает порог использования ядерного оружия со стороны России".
Столтенберг отметил, что подход НАТО к России "остается твердым, защитным и пропорциональным" и "НАТО не будет отвечать на каждый русский танк своим танком, ракетой на ракету или дроном на дрон".
Ранее Столтенберг заявил, что нервно-паралитическое вещество "Новичок", которое было использовано для отравления в Солсбери, создано на территории России. Он также отметил, что это одно из самых токсичных веществ в мире.
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