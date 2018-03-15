Для отравления в Солсбери использовали одно из самых токсичных веществ в мире - генсек НАТО

15.03.2018 17:28 Для отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери было использовано одно из самых токсичных веществ в мире.



Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.



"Один из наших вызовов - поведение России, в том числе в последние недели. Великобритания установила, что Сергей Скрипаль, его дочь и офицер полиции были отравлены военным нервно-паралитическим веществом, подобным тому, которое разрабатывала Россия. Британское правительство также заявило, что это беспрецедентное и незаконное использование силы Россией против Соединенного Королевства", - сказал Столтенберг.



Он подчеркнул, что вещество, которое было использовано, - это одно из самых токсичных веществ, когда-либо созданных.



"Это первое силовое использования нервно-паралитического вещества на территории НАТО с момента основания Альянса. Союзники НАТО соглашаются, что атака была явным нарушением международных норм. Мы предложили поддержку текущему расследованию и призываем Россию ответить на вопрос Великобритании. НАТО будет защищать каждого союзника", - сказал генсек НАТО.



Ранее сообщалось, что ядовитое вещество "Новичок", которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь, было разработано и изготовлено ​​в российском городе Шиханы (Саратовская область), где находится военное научно-исследовательское учреждение РФ.















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