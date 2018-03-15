Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Для отравления в Солсбери использовали одно из самых токсичных веществ в мире - генсек НАТО


15.03.2018   17:28
Для отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери было использовано одно из самых токсичных веществ в мире.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Один из наших вызовов - поведение России, в том числе в последние недели. Великобритания установила, что Сергей Скрипаль, его дочь и офицер полиции были отравлены военным нервно-паралитическим веществом, подобным тому, которое разрабатывала Россия. Британское правительство также заявило, что это беспрецедентное и незаконное использование силы Россией против Соединенного Королевства", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что вещество, которое было использовано, - это одно из самых токсичных веществ, когда-либо созданных.

"Это первое силовое использования нервно-паралитического вещества на территории НАТО с момента основания Альянса. Союзники НАТО соглашаются, что атака была явным нарушением международных норм. Мы предложили поддержку текущему расследованию и призываем Россию ответить на вопрос Великобритании. НАТО будет защищать каждого союзника", - сказал генсек НАТО.

Ранее сообщалось, что ядовитое вещество "Новичок", которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь, было разработано и изготовлено ​​в российском городе Шиханы (Саратовская область), где находится военное научно-исследовательское учреждение РФ.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Комиссия по коммуникациям Грузии дала добро на слияние двух гигантов
В Грузии отмечен количественный дисбаланс медицинских сестер и врачей
Граждане Грузии смогут легально работать в Израиле
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Прогресс в Женевских дискуссиях является источником стабильности для Грузии - Квирикашвили
СГБ Грузии работает над освобождение задержанного в Абхазии гражданина Грузии
Гражданин Грузии задержан на абхазской линии российской оккупации
Из Абхазии в Сочи вывозили боеприпасы
Цихелашвили: Непонятна критика оппозиции в связи с готовностью к прямому диалогу с абхазами и осетинами
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главы МИД Азербайджана, Турции, Грузии и Ирана соберутся в Баку
Нацбанк Грузии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,25%
Квирикашвили: Прогресс в Женевских дискуссиях является источником стабильности для Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна