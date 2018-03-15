Польша изменит стратегию нацбезопасности из-за политики России

15.03.2018 17:28 Президент Польши анонсировал изменения в стратегии национальной безопасности в связи с непредсказуемой политикой России.



Об этом Анджей Дуда объявил в четверг во время ежегодной встречи руководящего состава Министерства национальной обороны и вооруженных сил, сообщает "Польское радио".



По словам Дуди, приоритетом политики безопасности Польши остается развитие оборонного потенциала НАТО на восточном фланге и укрепление стратегического партнерства с США.



Дуда объявил, что в ближайшее время произойдут определенные изменения в стратегии национальной безопасности. По словам президента, изменения необходимы в связи с "непредсказуемостью российской политики".



"Россия показывает, что ради достижения своих целей готова использовать военную силу. Это опасно для нас, для всех соседей России, для всей международной общественности. Последние российские учения "Запад-2017" показали, что Россия отрабатывает полномасштабный конфликт с НАТО, ареной которого должны быть Польша и страны Балтии", - отметил президент Дуда.















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