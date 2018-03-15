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Польша изменит стратегию нацбезопасности из-за политики России


15.03.2018   17:28
Президент Польши анонсировал изменения в стратегии национальной безопасности в связи с непредсказуемой политикой России.

Об этом Анджей Дуда объявил в четверг во время ежегодной встречи руководящего состава Министерства национальной обороны и вооруженных сил, сообщает "Польское радио".

По словам Дуди, приоритетом политики безопасности Польши остается развитие оборонного потенциала НАТО на восточном фланге и укрепление стратегического партнерства с США.

Дуда объявил, что в ближайшее время произойдут определенные изменения в стратегии национальной безопасности. По словам президента, изменения необходимы в связи с "непредсказуемостью российской политики".

"Россия показывает, что ради достижения своих целей готова использовать военную силу. Это опасно для нас, для всех соседей России, для всей международной общественности. Последние российские учения "Запад-2017" показали, что Россия отрабатывает полномасштабный конфликт с НАТО, ареной которого должны быть Польша и страны Балтии", - отметил президент Дуда.






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