За связи с «воровским сообществом» в Тбилиси задержаны двое человек

16.03.2018 13:27 Двое человек были задержаны по обвинению в вымогательстве в результате спецоперации, проведенной в Тбилиси 15 марта. Об этом на брифинге сообщил начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе.



Как заявляют в ведомстве, задержанные – 35-летний Р.Г. и 38-летний Р.Г.. В прошлом оба были судимы. Более того, Г.Г. в настоящее время отбывает условное наказание и, по данным МВД, является «вором в законе».

«Следствие установило, что обвиняемые пытались вымогать у гражданина большую сумму денег, угрожая ему физической расправой. Также установлено, что обвиняемые были связаны с «ворами в законе» и действовали по их указаниям», — сказал Челидзе.



В случае признания вины судом обоим задержанным грозит от шести до девяти лет тюрьмы.



По информации СМИ, задержанные – братья Григориани, которые широко известны в криминальных кругах. Для их задержания сотрудниками МВД одновременно были проведены две спецоперации – в столичном районе Исани и на Кахетинском шоссе, недалеко от тбилисского аэропорта.















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