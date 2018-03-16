Начальник генштаба ВС Грузии посетил Грецию

16.03.2018 13:37 Начальник Генерального штаба Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая 14 и 15 марта посетил Грецию с официальным визитом.



Глава генштаба Грузии был приглашен в Афины начальником Генерального штаба Национальной обороны Греции (ΓΕΕΘΑ), адмиралом Евангелосом Апостолакисом.



В четверг, 15 марта, в военной части "ΠΑΠΑΓΟΥ" состоялась официальная церемония приема генерал-майора Владимира Чачибая.



В ходе двусторонних переговоров обсуждалась обстановка в сфере безопасности с упором на регион Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. Обсуждалось также существующее двустороннее военное сотрудничество и перспективы его дальнейшего укрепления в области индивидуального, академического и бизнес-образования.



Начальник Генерального штаба Греческой Республики, среди прочего, отметил, согласно заявлению ΓΕΕΘΑ: "нестабильная современная обстановка требует максимально широкого развития международного военного сотрудничества, с целью более эффективного решения совместных проблем безопасности".



В среду, 14 марта 2018 года, генерал-майор Владимир Чачибая в сопровождении заместителя начальника Генерального штаба ΓΕΕΘΑ генерал-лейтенанта Константина Флороса посетил Учебный центр спецназа (Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων), расположенного в районе Неа-Перамос, для ознакомления о системе его работы, а также оперативной и образовательной деятельности.



Также сообщается, во время своего пребывания в Афинах, начальник Генерального штаба Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая посетил Акрополь и военный музей.















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