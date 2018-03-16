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Начальник генштаба ВС Грузии посетил Грецию


16.03.2018   13:37
Начальник Генерального штаба Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая 14 и 15 марта посетил Грецию с официальным визитом.

Глава генштаба Грузии был приглашен в Афины начальником Генерального штаба Национальной обороны Греции (ΓΕΕΘΑ), адмиралом Евангелосом Апостолакисом.

В четверг, 15 марта, в военной части "ΠΑΠΑΓΟΥ" состоялась официальная церемония приема генерал-майора Владимира Чачибая.

В ходе двусторонних переговоров обсуждалась обстановка в сфере безопасности с упором на регион Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. Обсуждалось также существующее двустороннее военное сотрудничество и перспективы его дальнейшего укрепления в области индивидуального, академического и бизнес-образования.

Начальник Генерального штаба Греческой Республики, среди прочего, отметил, согласно заявлению ΓΕΕΘΑ: "нестабильная современная обстановка требует максимально широкого развития международного военного сотрудничества, с целью более эффективного решения совместных проблем безопасности".

В среду, 14 марта 2018 года, генерал-майор Владимир Чачибая в сопровождении заместителя начальника Генерального штаба ΓΕΕΘΑ генерал-лейтенанта Константина Флороса посетил Учебный центр спецназа (Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων), расположенного в районе Неа-Перамос, для ознакомления о системе его работы, а также оперативной и образовательной деятельности.

Также сообщается, во время своего пребывания в Афинах, начальник Генерального штаба Грузии, генерал-майор Владимир Чачибая посетил Акрополь и военный музей.






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