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В этом году Грузия примет представителей 29 стран-членов НАТО и партнеров


16.03.2018   15:36
На конференции по синхронизации существенного пакета Грузия-НАТО Тбилиси примет представителей 29 стран-членов НАТО и партнеров.

Как заявила Первому каналу заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани, это – уникальный случай, когда НАТО признает Грузию, как пример для партнеров.

«В этом году состоится конференция по синхронизации существенного пакета Грузия-НАТО. Это – уникальный случай, когда НАТО признает Грузию, как пример для партнеров. Также НАТО говорит, что конференция по синхронизации необходима нам для того, чтобы с достигнутым Грузией прогрессом, успешным примером осуществления целей ознакомились и страны-члены НАТО. Соответственно, в этом году у нас будет представлен стратегический уровень военной и политической части НАТО — 29 стран-членов НАТО и партнеры», — отметила Чиковани.






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