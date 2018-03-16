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В этом году Грузия примет представителей 29 стран-членов НАТО и партнеров
16.03.2018 15:36
На конференции по синхронизации существенного пакета Грузия-НАТО Тбилиси примет представителей 29 стран-членов НАТО и партнеров.
Как заявила Первому каналу заместитель министра обороны Грузии Лела Чиковани, это – уникальный случай, когда НАТО признает Грузию, как пример для партнеров.
«В этом году состоится конференция по синхронизации существенного пакета Грузия-НАТО. Это – уникальный случай, когда НАТО признает Грузию, как пример для партнеров. Также НАТО говорит, что конференция по синхронизации необходима нам для того, чтобы с достигнутым Грузией прогрессом, успешным примером осуществления целей ознакомились и страны-члены НАТО. Соответственно, в этом году у нас будет представлен стратегический уровень военной и политической части НАТО — 29 стран-членов НАТО и партнеры», — отметила Чиковани.
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