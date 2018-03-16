19 человек были задержаны в Грузии в марте за наркопреступления

16.03.2018 17:23 19 человек были задержаны в разных регионах Грузии за последние две недели по обвинению в совершении наркопреступлений, сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Задержания проходили в Тбилиси, Шида-Картли, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Самегрело, Гурии, Аджарии и Квемо Карли. Пятеро из 19 иностранцы. Среди них трое граждан Ирана, один гражданин Армении и один гражданин Азербайджана.



В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий полицией было изъято более двух килограмм различных наркотических веществ. В частности, большая партия героина, наркотические вещества субоксин, прегабалин, бупренофин, а также экстази.



Особо крупная партия наркотиков была изъята в ходе обыска квартиры двух обвиняемых граждан Ирана в Тбилиси. Полицейские обнаружили примерно 2 тысячи таблеток, содержащих различные наркотические вещества.



Кроме того, следствие установило, что задержанный гражданин Армении систематически продавал наркотики в Грузии. В качестве вещественного доказательства полицией было изъято 702 ампулы тетрагидроканнабинола. Ранее гражданин Армении за более чем 171 тысячу лари (около 70 тысяч долларов) продал эти наркотики человеку, имя которого не называется.



Обвиняемому гражданину Армении грозит наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет, либо бессрочное заключение.















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