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Главы МВД Грузии и Турции провели встречу в Тбилиси
16.03.2018 22:03
Вице-премьер Грузии, министр внутренних дел Георгий Гагария встретился с министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу, который прибыл в Грузию с официальным визитом вместе с делегацией.
Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Грузии, стороны обсудили эффективное сотрудничество между правоохранительными органами Грузии и Турции.
Георгий Гахария подчеркнул вклад полицейских атташе в углубление сотрудничества в области международного права. Министры внутренних дел Грузии и Турции обсудили вопрос о назначении нового атташе полиции Турции.
Георгий Гахария ознакомил Сулеймана Сойлу с текущими и запланированные реформами и приоритетами в министерстве. Министр внутренних дел Грузии рассказал турецкому коллеге о результатах борьбы с организованной преступностью и подготовленным министерством законопроектом, направленным против т.н преступного мира, который расширяет круг преступных действий, караемых уголовной ответственностью.
Георгий Гахария рассказал о текущей реформе в пограничной полиции. По его словам, система оценки рисков на границе улучшается, а также внедряются современные технологии в управлении границами, что является предпосылкой для эффективного контроля.
Стороны обсудили созданную совместную комиссию на основе соглашения, подписанного между правительствами Грузии и Турции, которая ежегодно собирается и рассматривает вопросы связанные с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, терроризмом и другими важными преступлениями.
На встрече, Георгий Гахария и Сулейман Сойлу подписали меморандум о взаимопонимании «Между министерствами внутренних дел Грузии и Турции о повышении безопасности границ». В рамках меморандума сторонам предлагается углубить двустороннее сотрудничество в борьбе с организованной трансграничной преступностью и укреплять безопасность обеих стран.
Стороны также обсудили планы дальнейшего сотрудничества.
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