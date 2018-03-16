Турция придает большое значение углублению двусторонних отношений с Грузией - глава МВД

16.03.2018 22:15 «Турция придает большое значение двусторонним отношениям, стратегическому партнерству и дальнейшему укреплению существующих политических и экономических связей с Грузией на высоком уровне – об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на встрече с премьер – министром Грузии Георгием Квирикашили.



Как сообщили в пресс-службе администрации премьер-министра, стороны обсудили вопросы региональной безопасности и перспективы будущего сотрудничества. Было особо отмечено плодотворное сотрудничество между министерствами внутренних дел Грузии и Турции.



По словам Сулеймана Сойлу, подписанный сегодня с грузинским коллегой меморандум о взаимопонимании направлен на укрепление этого сотрудничества.



В свою очередь премьер-министр Георгий Квирикашвили отметил, что подписание меморандума будет углублять сотрудничество в борьбе с трансграничной преступностью и укреплению безопасности обеих стран. По его словам, тесные отношения между соответствующими органами Турции и Грузии очень важны в борьбе против криминала и организованной преступности.



На встрече премьер-министр Грузии сосредоточился на ситуации на оккупированных территориях Грузии и последних событиях.



Глава правительства отметил, что грузинская сторона ценит прочную позицию турецких властей и непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также интеграции в евроатлантические структуры.



Во встрече приняли участие вице-премьер-министр Грузии, министр внутренних дел Георгий Гахария, советник премьер-министра по международным делам Тедо Джапаридзе, члены делегации Турции и Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Грузии Фатма Серен Язган.​















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