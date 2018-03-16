Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Турция придает большое значение углублению двусторонних отношений с Грузией - глава МВД


16.03.2018   22:15
«Турция придает большое значение двусторонним отношениям, стратегическому партнерству и дальнейшему укреплению существующих политических и экономических связей с Грузией на высоком уровне – об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на встрече с премьер – министром Грузии Георгием Квирикашили.

Как сообщили в пресс-службе администрации премьер-министра, стороны обсудили вопросы региональной безопасности и перспективы будущего сотрудничества. Было особо отмечено плодотворное сотрудничество между министерствами внутренних дел Грузии и Турции.

По словам Сулеймана Сойлу, подписанный сегодня с грузинским коллегой меморандум о взаимопонимании направлен на укрепление этого сотрудничества.

В свою очередь премьер-министр Георгий Квирикашвили отметил, что подписание меморандума будет углублять сотрудничество в борьбе с трансграничной преступностью и укреплению безопасности обеих стран. По его словам, тесные отношения между соответствующими органами Турции и Грузии очень важны в борьбе против криминала и организованной преступности.

На встрече премьер-министр Грузии сосредоточился на ситуации на оккупированных территориях Грузии и последних событиях.

Глава правительства отметил, что грузинская сторона ценит прочную позицию турецких властей и непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также интеграции в евроатлантические структуры.

Во встрече приняли участие вице-премьер-министр Грузии, министр внутренних дел Георгий Гахария, советник премьер-министра по международным делам Тедо Джапаридзе, члены делегации Турции и Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Грузии Фатма Серен Язган.​






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Комиссия по коммуникациям Грузии дала добро на слияние двух гигантов
В Грузии отмечен количественный дисбаланс медицинских сестер и врачей
Граждане Грузии смогут легально работать в Израиле
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Прогресс в Женевских дискуссиях является источником стабильности для Грузии - Квирикашвили
СГБ Грузии работает над освобождение задержанного в Абхазии гражданина Грузии
Гражданин Грузии задержан на абхазской линии российской оккупации
Из Абхазии в Сочи вывозили боеприпасы
Цихелашвили: Непонятна критика оппозиции в связи с готовностью к прямому диалогу с абхазами и осетинами
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Главы МИД Азербайджана, Турции, Грузии и Ирана соберутся в Баку
Нацбанк Грузии сохранил ставку рефинансирования на уровне 7,25%
Квирикашвили: Прогресс в Женевских дискуссиях является источником стабильности для Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна