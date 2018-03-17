Грузия и Турция договорились об усилении пограничной безопасности

17.03.2018 16:33 Грузия и Турция оформили меморандум об усилении мер по обеспечению пограничной безопасности, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел.

Документ накануне был подписан в Тбилиси главой МВД Грузии Георгием Гахария и его турецким коллегой Сулейманом Сойлу. Как отмечают в ведомстве, меморандум позволит расширить сотрудничество между Грузией и Турцией в борьбе против трансграничной преступности и укрепить безопасность в обоих государствах.



На встрече Гахария и Сойлу, которая предшествовала подписанию документа, обсуждался формат сотрудничества и назначение нового полицейского атташе МВД Турции в Грузии.



Гахария ознакомил Сойлу с текущими и планируемыми реформами и приоритетами министерства. Он рассказал турецкому коллеге о достигнутых в борьбе с организованной преступностью результатах и ознакомил с подготовленным министерством пакетом законодательных поправок против «воровского мира», согласно которому расширяется ареал уголовно наказуемых действий.



Глава МВД Грузии также рассказал о текущей реформе пограничной полиции страны. По его словам, на границе улучшается система оценки рисков, а также продолжается внедрение современных технологий, что является условием эффективного управления границей.



Подписанный меморандум был одной из тем обсуждения на встрече главы МВД Турции с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Глава правительства особо отметил важность сотрудничества двух стран в вопросах борьбы с организованной преступностью.



Сойлу в Тбилиси встретился и с главой Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Вахтангом Гомелаури. Их разговор был посвящен безопасности в регионе. Стороны подчеркнули необходимость тесного сотрудничества между странами для того, чтобы справиться с существующими вызовами и угрозами с точки зрения безопасности.















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