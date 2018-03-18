11 человек задержаны в Грузии по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов

18.03.2018 12:12 11 человек были задержаны в Грузии за последние две недели по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, говорится в сообщении на сайте министерства внутренних дел.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД изъяли незаконное оружие в регионах Кахетии, Аджарии и Самегрело.



В ходе обысков автомобилей и домов задержанных полицейские обнаружили три пистолета система Макарова, охотничье ружье, два автомата системы Калашникова, три пистолета «Беретта», два пистолета модели CZ, два карабина типа Мосина, пистолет модели GOLD-STAR-2002, 13 магазинов, а также около 200 боевых патронов различного калибра и один бронежилет.



Уголовные дела по фактам начаты по второй и третьей частям 236-й статьи УК Грузии – «незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия». В случае признания вины судом обвиняемым грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

Помимо фактов изъятия незаконного оружия, в МВД Грузии рассказали об арсенале, который двое жителей региона Самцхе-Джавахети добровольно сдали полиции.



Так, в полицейский участок они принесли охотничье ружье, пистолет, магазин, 316 боевых патронов различного типа, четыре гранаты и пять корпусов гранат.



Согласно действующему законодательству, лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, освобождаются от уголовной ответственности.















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