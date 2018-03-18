Корабль военно-морских сил США Oak Hill прибыл в порт Батуми

18.03.2018 21:11 Десантный корабль Шестого оперативного флота военно-морских сил США Oak Hill (LSD 51) прибыл в порт Батуми, сообщает пресс-служба администрации правительства Аджарии. Oak Hill никогда прежде не заходил в территориальные воды Грузии.



Ожидается, что в ближайшее время американский корабль посетит еще несколько портов в черноморском регионе и будет задействован в двусторонних учениях США с союзниками и флотами стран-партнеров. Цель этих мероприятий – укрепление безопасности и стабильности в Черноморском регионе, усиление готовности и военно-морских возможностей стран-членов и союзников по НАТО.



Как отмечают в правительстве Аждарии, визит Oak Hill в Батуми «дает уникальную возможность для улучшения процесса обмена информацией между партнерами США и НАТО в Черноморском регионе». Американский военный корабль в грузинском порту встречали мэр Батуми Лаша Комахидзе и председатель Верховного совета Аджарии Зураб Патарадзе.



В рамках визита в Батуми для членов экипажа USS Oak Hill запланированы ознакомительные туры по Аджарии. Между американскими морпехами и членами береговой охраны Грузии будут проведены дружеские матчи по футболу и баскетболу. Кроме того, они отработают несколько совместных упражнений. Капитан Oak Hill – Филипп Найт. В экипаж корабля входит 22 офицера и 400 человек персонала. Судно покинет Батуми 20 марта.















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