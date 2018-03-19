Уклонисты от военной службы смогут пройти альтернативную службу в СЧС

19.03.2018 17:09 Граждане, которые избегают обязательной военной службы по религиозным или иным причинам, пройдут альтернативную службу в Службе управления чрезвычайными ситуациями

15:32 19-03-2018



Граждане, которые избегают обязательной военной службы по религиозным или иным причинам, пройдут альтернативную службу в Службе управления чрезвычайными ситуациями. Над соответствующими законодательными изменениями работают парламентский комитет по обороне и безопасности и Служба управления чрезвычайными ситуациями.



Замглавы Службы управления чрезвычайными ситуациями Шалва Хуцишвили коснулся конкретных деталей и отметил, что после прохождения альтернативной военной службы гражданин сможет также трудоустроиться в этом ведомстве.



«В пакете законодательных изменений, который мы представили правительству, несколько новых инициатив. В частности, речь идет о новом видении альтернативной военной службы. Это подразумевает, что людей, которые по религиозным или иным причинам избегают службы в вооруженных силах, мы призовем, создадим условия для прохождения альтернативной военной службы в Службе управления чрезвычайными ситуациями, в спасательно-пожарных подразделениях, для овладения навыками пожарных-спасателей, чтобы они уже с конкретными навыками были зачислены в резервную службу. Для людей, которые выберут альтернативную военную службу, будет создан специальный механизм, мы переподготовим их, чтобы они имели базовые навыки», - сказал Шалва Хуцишвили.



По его словам, граждане, призванные на альтернативную службу, будут в основном выполнять вспомогательные функции, чтобы не создавалась угроза их жизни.















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