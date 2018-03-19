СЧС планирует создание вертолетных баз в Восточной и Западной Грузии

19.03.2018 17:47 Служба управления чрезвычайных ситуаций планирует создание вертолетных баз в Восточной и Западной Грузии. Об обновлении вертолетного парка в интервью "Интерпрессньюс" рассказал заместитель начальника Службы управления чрезвычайных ситуаций Шалва Хуцишвили.



По словам Хуцишвили, с точки зрения обновления вертолетного парка рассматривается как модернизация существующих, так и покупка новых вертолетов. По его заявлению, в Западной Грузии рассматриваются несколько мест, где может быть размещена данная база, но активней всего обсуждаются локации Батуми и Кутаиси. А в Восточной Грузии база будет размещена в Тбилиси.



"К данному этапу у Службы управления чрезвычайных ситуаций нет вертолетов. Но правительство работает, и конкретно мы осуществляем соответствующий проект, сотрудничая с МВД. Потребуется некоторый период на обновление воздушного парка, имеющегося у МВД, в том числе разговор идет как о модернизации уже существующих вертолетов, так и покупке новых. После завершения этого проекта у нашей службы, так же как у МВД, будут вертолеты более высоких возможностей пожарно-спасательного, и назначения скорой помощи.



Мы думаем создать две независимые базы вертолетов, Западной и Восточной Грузии, что повысит эффективность реагирования. Вообще мы большое внимание уделяем региональному принципу развития этой службы. В Западной Грузии у нас будут как вертолеты, так и специально подготовленная особая спасательная группа, которая включится в дело в особо сложных и проблемных ситуациях. Это также распространяется и на Восточную Грузию. Уже к будущему году эти две дислокации у нас должны быть укомплектованы, в том числе вертолетами"- заявил Шалва Хуцишвили.



По его же словам, в текущем году Служба управления чрезвычайных ситуаций вместе с МВД заранее принимает меры, и чтобы граждане и туристы не почувствовали какую-либо опасность, при необходимости будут использованы частные вертолеты.















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