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Полиция задержала шесть человек на акции возле здания телекомпании «Рустави 2»


19.03.2018   19:12
Полиция задержала шесть человек на акции возле здания телекомпании «Рустави 2».

Как заявили Первому каналу в МВД, активисты общественного движения «Грузинский марш» задержаны полицией по статьям 166 и 173 Административного кодекса правонарушений.

«В Тбилиси, на улице Садро Эули», перед зданием телекомпании «Рустави 2» собрались активисты общественного движения «Грузинский марш» и стали высказывать протест в связи с вышедшей в эфире телекомпании передачи.

Между журналистами и активистами произошло противостояние, во время которого пострадал один из журналистов «Рустави 2». Он был доставлен машиной скорой посмощи в больницу.

МВД Грузии начало расследование по статье 126 УК Грузии, которая предусматривает «насилие».

Во время инцидента пострадала машина одного из сотрудников телекомпании. По данному факту также начато расследование по статье 187 УК Грузии, которая предусматривает порчу чужого имущества.

Мобилизация экипажей патруля на месте инцидента возле телекомпании «Рустави 2″ началась в 16:39», — отмечают в МВД грузии.

Сотрудники патрульной и криминальной полиции до сих пор остаются на территории телекомпании с целью защиты общественного порядка.






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