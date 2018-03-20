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Россия проводит крупные военные учения на оккупированных территориях
20.03.2018 12:06
Россия проводит крупные военные учения в оккупированных Абхазии и Цхинвали, а также в аннексированном Крыму.
Об этом российские СМИ сообщают со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа России.
По данным ведомства, в учениях задействовано до восьми тысяч солдат и 1,5 тысячи единиц военной техники, включая современные системы залпового огня.
Военные учения в оккупированных регионах начались на второй день после победы Владимира Путина на президентских выборах в России.
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