Россия проводит крупные военные учения на оккупированных территориях

20.03.2018 12:06 Россия проводит крупные военные учения в оккупированных Абхазии и Цхинвали, а также в аннексированном Крыму.



Об этом российские СМИ сообщают со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа России.



По данным ведомства, в учениях задействовано до восьми тысяч солдат и 1,5 тысячи единиц военной техники, включая современные системы залпового огня.



Военные учения в оккупированных регионах начались на второй день после победы Владимира Путина на президентских выборах в России.















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