Два человека погибли и трое ранены в результате взрыва гранаты в продуктовом магазине Кишинева

20.03.2018 15:43 На одной из центральных улиц Кишинева в продуктовом магазине взорвалась граната, в результате взрыва два человека погибли, еще трое получили ранения. Об этом сообщает Укринформ.



"По предварительным данным, вошедший в магазин мужчина взял десять пачек сигарет, отказавшись за них платить. В это же время из его рюкзака (или руки) упала граната, которая тут же взорвалась", - рассказал на брифинге начальник главного Инспектората полиции Александру Пынзарь.



В результате взрыва погибли два человека, в том числе сам "покупатель", еще трое получили ранения.



Уже известно, что мужчина, по вине которого произошел взрыв, ранее привлекался к уголовной ответственности, ему было 50 лет.















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