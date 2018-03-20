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Два человека погибли и трое ранены в результате взрыва гранаты в продуктовом магазине Кишинева


20.03.2018   15:43
На одной из центральных улиц Кишинева в продуктовом магазине взорвалась граната, в результате взрыва два человека погибли, еще трое получили ранения. Об этом сообщает Укринформ.

"По предварительным данным, вошедший в магазин мужчина взял десять пачек сигарет, отказавшись за них платить. В это же время из его рюкзака (или руки) упала граната, которая тут же взорвалась", - рассказал на брифинге начальник главного Инспектората полиции Александру Пынзарь.

В результате взрыва погибли два человека, в том числе сам "покупатель", еще трое получили ранения.

Уже известно, что мужчина, по вине которого произошел взрыв, ранее привлекался к уголовной ответственности, ему было 50 лет.






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