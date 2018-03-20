ФСБ и далее будет читать переписку россиян без судебного разрешения

20.03.2018 16:08 Представитель Федеральной службы безопасности России (ФСБ) заявила, что переписка российских пользователей в мессенджерах, в том числе в Telegram, не является охраняемой законом тайной. Об этом сообщает ТАСС.



С таким заявлением представитель ФСБ выступила в Верховном суде, где рассматривается иск Telegram о признании приказа с процедурой предоставления ключей шифрования недействительным.



«Согласно позиции Конституционного суда, переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение», — заявила представитель органа.



На рассмотрении иска представитель Генпрокуратуры потребовал признать претензии недействительными.



В октябре 2017 года Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за непредоставление «информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях». В декабре представители мессенджераобратились в Верховный суд с требованием признать приказ ФСБ недействительным. В Telegram требовали, чтобы запрос доступа к переписке признали возможным только по решению суда.















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