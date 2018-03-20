Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ФСБ и далее будет читать переписку россиян без судебного разрешения


20.03.2018   16:08
Представитель Федеральной службы безопасности России (ФСБ) заявила, что переписка российских пользователей в мессенджерах, в том числе в Telegram, не является охраняемой законом тайной. Об этом сообщает ТАСС.

С таким заявлением представитель ФСБ выступила в Верховном суде, где рассматривается иск Telegram о признании приказа с процедурой предоставления ключей шифрования недействительным.

«Согласно позиции Конституционного суда, переписка граждан в мессенджерах не составляет охраняемую законом тайну, для получения доступа к которой ФСБ необходимо судебное разрешение», — заявила представитель органа.

На рассмотрении иска представитель Генпрокуратуры потребовал признать претензии недействительными.

В октябре 2017 года Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за непредоставление «информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях». В декабре представители мессенджераобратились в Верховный суд с требованием признать приказ ФСБ недействительным. В Telegram требовали, чтобы запрос доступа к переписке признали возможным только по решению суда.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
C.Т.Park начала процесс передачи полномочий Тбилисской транспортной компании
НАП выявило нарушения в ряде известных ресторанах и кафе Тбилиси
Транспортировка по Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 3%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Два убийства совершены в Гагре
Абхазские марионетки выбирают президента России
В Абхазии возрос уровень преступности
Русских снайперов в Абхазии учат стрелять из винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез»
Как грузинская сторона помогает абхазским и осетинским пациентам с лечением гепатита С и ВИЧ/СПИД
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Древнейший на Южном Кавказе предмет украшения – в Центре Гейдара Алиева
Европейский инвестиционный банк выделил 1 млрд евро на газопровод TANAP
Глава МВД Турции: Турция придает большое значение углублению двусторонних отношений с Грузией
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна