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В Италии задержали двоих грузин по обвинению в краже аксессуаров для автомобилей
20.03.2018 18:13
19 марта в городе Кашина были задержаны двое грузин, пишут итальянские СМИ.
Как заявляют в полиции, карабинеры задержали преступников во время попытки выноса аксессуаров из магазина автозапчастей. Задержанные грузины 37-ми и 60-ти лет.
Они помещены в изолятор временного содержания.
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