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Четверо граждан Грузии задержаны в Турции по обвинению в воровстве


20.03.2018   20:02
Четверо граждан Грузии задержаны в Турции по обвинению в воровстве. Они подозреваются в воровстве в Мармарисе и Фетхие. Среди задержанных – одна женщина.

По данным турецких СМИ, в результате обысков машин и домов, правоохранители изъяли музыкальные инструменты, украшения в большом количестве, а также два огнестрельных оружия и разные инструменты, которые преступники предположительно использовали для проникновения в квартиры.

Всем четверо обвиняемых предстанут перед судом в ближайшее время.






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