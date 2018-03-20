Четверо граждан Грузии задержаны в Турции по обвинению в воровстве

20.03.2018 20:02 Четверо граждан Грузии задержаны в Турции по обвинению в воровстве. Они подозреваются в воровстве в Мармарисе и Фетхие. Среди задержанных – одна женщина.



По данным турецких СМИ, в результате обысков машин и домов, правоохранители изъяли музыкальные инструменты, украшения в большом количестве, а также два огнестрельных оружия и разные инструменты, которые преступники предположительно использовали для проникновения в квартиры.



Всем четверо обвиняемых предстанут перед судом в ближайшее время.















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