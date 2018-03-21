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Полиция задержала еще пятерых членов «Грузинского марша»


21.03.2018   12:23
Сотрудники МВД Грузии задержали пять человек, в том числе и одного из лидеров ультранационалистического движения «Грузинский марш» Ладо Садгобелашвили, по обвинению в хулиганстве в связи с беспорядками у здания телекомпании «Рустави-2».

Как уже сообщалось, представители «Грузинского марша» устроили акцию протеста 20 марта около здания телекомпании «Рустави-2» в Тбилиси. Акция переросла в драку с журналистами и попытку заблокировать автомобиль.

В тот день полиция задержала шесть человек в административном порядке, обвинив их в мелком хулиганстве и неподчинении полиции. Судебные слушания назначены на 16 апреля.

Минувшим вечером полиция задержала Садгобелашвили и еще четверых человек. На допросе находился еще один лидер «Грузинского марша», бывший заместитель госминистра по вопросам диаспоры Сандро Брегадзе.

Позже распространилась информация о том, что Брегадзе избили в полиции и его пришлось госпитализировать в Центр национальной медицины имени Гудушаури. Активисты «Грузинского марша» провели акцию протеста у здания отделения полиции.
Между тем и в МВД Грузии, и в больнице категорически отрицают избиение Бргедзе, заявляя, что он сам попросил о госпитализации, хотя никаких повреждений у него не обнаружено.

«Состояние пациента удовлетворительное. Его доставила бригада «скорой помощи». Следов травмы или повреждений не наблюдалось. Он помещен в клинику по собственной воле «, — сказала врач Нино Акиашвили в интервью Общественному телевидению Грузии.

Против Садгобелашвили и еще четырех человек уголовное дело возбуждено по статье «хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору», что наказывается штрафом или общественно полезным трудом сроком от 180 до 200 часов, или исправительными работами сроком от 1 года до 2 лет, либо лишением свободы сроком от 2 до 5 лет.

Что же касается нцидента у «Рустави-2» , то в связи с этим уголовное дело возбуждено по статьям «насилие» и «повреждение или уничтожение вещи», что наказывается штрафом или общественно полезным трудом сроком от 100 до 180 часов, или исправительными работами сроком до 1 года, либо лишением свободы сроком от 1 года до 3 лет.






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