В центре Тбилиси застрелили мужчину

21.03.2018 18:17 Мужчину средних лет убили в Тбилиси на проспекте Амиреджиби — объездной дороге в Ваке-Сабурталинском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.



Убийство произошло сегодня днем. По данным грузинских СМИ, в мужчину стреляли из огнестрельного оружия. На месте мобилизованы сотрудники МВД Грузии.



Ведутся следственные мероприятия. О задержанных не сообщается.



Уголовное дело возбуждено по статьям «умышленное убийство» и «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств», что наказывается лишением свободы сроком от 7 до 15 лет.















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