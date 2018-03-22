В Тбилиси обсудили подготовку к саммиту НАТО

22.03.2018 17:19 Подготовка к предстоящему саммиту НАТО в Брюсселе была рассмотрена на заседании Государственной комиссии по интеграции Грузии с НАТО, которое состоялось 21 марта под председательством премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили.



По информации пресс-службы правительства Грузии, государственная комиссия утвердила ежегодную национальную программу на 2018 год, с которой грузинская сторона предстанет на саммите в Брюссселе.



Георгий Квирикашвили подчеркнул особенное значение формата комиссии в деле евроатлантической интеграции.



«Вступление в альянс является одной из важнейших целей внешней политики и безопасности Грузии. Для достижения этой цели все ведомства в рамках своей компетенции осуществляют предусмотренные повесткой дня сотрудничества с НАТО мероприятия. Это наше обязательство отражено и в новой Конституции», — заявил на заседании премьер.



По его оценке, очень успешным с точки зрения сотрудничества с НАТО был прошлый год. Среди значительных мероприятий 2017 года Георгий Квирикашвили выделил визит военного комитета НАТО и проведение в заседания парламентской ассамблеи НАТО в Грузии.



По мнению грузинского премьера, предстоящий в этом году саммит важен еще и тем, что в 2018 году исполняется 10 лет со дня создания формата комиссии НАТО-Грузия и начала осуществления ежегодной национальной программы.



«Мы активно работаем над тем, чтобы максимально подготовиться к саммиту и чтобы Грузия на нынешнем саммите была представлена на соответствующем уровне. Мы также работаем над тем, чтобы на саммите были рассмотрены такие важные для нас вопросы, как политическая поддержка Грузии, чтобы были зафиксированы наши достижения на пути реформ и интеграции с НАТО и чтобы были подтверждены перспективы вступления Грузии в альянс», — заявил Квирикашвили.



Как известно, комиссия НАТО-Грузия была создана вскоре после окончания августовской войны 2008 года как формат для обсуждения вопросов сотрудничества между альянсом и Грузией. На состоявшемся в апреле 2008 года Бухарестском саммите НАТО Грузия ожидала присвоения плана действий ПДЧ, но вместо этого ей было заявлено, что «Грузия обязательно станет членом НАТО», а вместо ПДЧ она получила ежегодный национальный план.



С тех пор высокопоставленные представители альянса периодически напоминают Грузии о решении Бухарестского саммита и вероятной перспективе вступления в альянс, не уточняя сроки и требуя от Грузии неукоснительного выполнения всех требований и соответствия стандартам НАТО.















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