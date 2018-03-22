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НАТО предложило Британии помощь в деле Скрипаля
22.03.2018 20:39
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил Великобритании помощь в расследовании отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом он заявил в четверг, 22 марта, сообщает Deutsche Welle.
Такое заявление он сделал во время пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
Комментируя заявления МИД России о якобы причастности ряда стран, в том числе Чехии, к испытанию яда Новичок, глава НАТО отметил:
"У Альянса нет причин сомневаться в том, что Чехия непричастна к происхождению нервно-паралитического вещества Новичок, - отметил генсек НАТО.
Столтенберг также призвал Россию ответить на вопросы британской стороны по отравлению экс-агента и предоставить всю информацию о группе веществ Новичок экспертам Организации по запрещению химического оружия.
Напомним, МИД Чехии вызывало российского посла из-за дела Скрипаля.
Ранее Йенс Столтенберг заявлял, что пересмотрит отношение к РФ из-за отравления Скрипаля.
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