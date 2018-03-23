В Мадриде задержали 4 членов грузинской организованной преступной группы

23.03.2018 16:19 В результате сотрудничества грузинских и испанских правоохранителей в Мадриде задержали 4 членов грузинской организованной преступной группы.



Как сообщил на сегодняшнем брифинге представитель МВД Мамука Челидзе, все четверо задержанных являются гражданами Грузии. По информации следствия, члены преступной группы обворовывали жилые дома с городе Мадриде и его окрестностях.



«Министерство ВД Грузии активно сотрудничает с правоохранительными ведомствами стран-членов Евросоюза… Результатом эффективного полицейского сотрудничества стала и спецоперация, проведенная несколько дней в Мадриде. В результате интенсивного сотрудничества сотрудников Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии и Национальной полиции МВД Испании, в городе Мадрид были задержаны 4 члена грузинской организованной преступной группы. Все четверо задержанных являются гражданами Грузии. Инициатором данного дела было МВД Грузии, предоставившее испанским коллегам оперативную информацию о криминальной группе и ее деятельности. По информации следствия, члены преступной группы обворовывали жилые дома с городе Мадриде и его окрестностях», - сообщают в МВД.



По информации ведомства, при обыске жилого дома задержанных правоохранители в качестве вещественных доказательств изъяли большое количество украденных вещей, украшения, драгоценности и 9 единиц огнестрельного оружия.



Задержанным предъявлены обвинения по статьям УК Испании, подразумевающим членство в криминальной преступной группе, воровство, незаконное приобретение-хранение оружия и подделку документов.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

