Тереза Мэй: «Российская угроза не знает границ»

23.03.2018 16:30 Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена сегодня предупредить лидеров стран Евросоюза, что Россия представляет угрозу для всего блока, а не только для Великобритании.



«Россия совершила дерзкую и безответственную атаку на Соединенное Королевство, – сказала Мэй по прибытии на саммит ЕС. – Очевидно, что российская угроза не знает границ, и что инцидент в Солсбери является образчиком российской агрессии в отношении Европы и ее ближайших соседей», передает Голос Америки.



Главные представители британского правительства, пожелавшие остаться неназванными, перед саммитом проинформировали международную прессу о настроенности Лондона указать союзникам, что «Россия проявила себя как стратегический враг, а не как стратегический партнер». «Российская угроза не уважает границы, и поэтому мы все под угрозой», - заявил другой чиновник.



Лондон будет добиваться, чтобы лидеры ЕС совместно осудили Москву в связи с применением нервно-паралитического яда в английском Солсбери при попытке убийства бывшего полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля.















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