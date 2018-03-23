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Тереза Мэй: «Российская угроза не знает границ»


23.03.2018   16:30
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена сегодня предупредить лидеров стран Евросоюза, что Россия представляет угрозу для всего блока, а не только для Великобритании.

«Россия совершила дерзкую и безответственную атаку на Соединенное Королевство, – сказала Мэй по прибытии на саммит ЕС. – Очевидно, что российская угроза не знает границ, и что инцидент в Солсбери является образчиком российской агрессии в отношении Европы и ее ближайших соседей», передает Голос Америки.

Главные представители британского правительства, пожелавшие остаться неназванными, перед саммитом проинформировали международную прессу о настроенности Лондона указать союзникам, что «Россия проявила себя как стратегический враг, а не как стратегический партнер». «Российская угроза не уважает границы, и поэтому мы все под угрозой», - заявил другой чиновник.

Лондон будет добиваться, чтобы лидеры ЕС совместно осудили Москву в связи с применением нервно-паралитического яда в английском Солсбери при попытке убийства бывшего полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля.






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