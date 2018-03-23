Граждане Турции и Грузии задержаны по делу о пожаре в батумской гостинице «Лео Гранд»

23.03.2018 22:02 Сотрудники Департамента полиции Аджарии Министерства ВД в результате четырехмесячного расследования на основании решения суда задержали по факту нарушения правил пожарной безопасности в гостинице «Лео Гранд» в Батуми 2 лица, занимающих в данной гостинице позицию менеджера: гражданина Турции П. И. 1979 года рождения и гражданина Грузии Г.М. 1978 года рождения. Совершенно ими преступление предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.



«24 ноября 2017 года в гостинице «Лео Гранд», расположенной в Батуми, возник пожар, в результате чего погибли находившиеся в здании 11 человек, 19 лиц получили телесные повреждения.



Следствие в результате проведенных следственных действий и экспертизы, установило, что гостиница «Лео Гранд» функционировала при нарушении правил пожарной безопасности. В частности, здание не было оснащено налаженной автоматической пожарной сигнализацией и дымовыми извещателями, также не было обеспечено проектированием противодымной вентиляции, необходимой для удаления дыма во время пожара, чтобы при пожаре была возможна эвакуация людей из других помещений здания. В технической (котельной) комнате, расположенной на 4-м этаже, хранились горючие, легко воспламеняющиеся вещества, не были выделены места для курения табака.



Также в технической (котельной) комнате не было смонтировано автоматическое устройство, которое в случае пожара обеспечило бы нераспространение продуктов горения по вентиляционным каналам.

Следствие также установило, что лицами, ответственными за правила пожарной безопасности в гостинице, являлись именно Г. М и П.И. В результате нарушения ими правил пожарной безопасности 24 ноября 2017 года в гостинице вспыхнул пожар, во время которого из-за сильной задымленности, от острой интоксикации СО погибли 11 человек, а находившиеся на разных этажах гостиницы 19 человек получили ущерб здоровью.



Расследование ведется в соответствии с 3-й частью статьи 243 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, обязанным соблюдать эти правила, которое повлекло причинение смерти двух или более людей или иные тяжкие последствия.



Напомним, что до пожара в гостинице «Лео Гранд» была проведена плановая проверка, выявлены нарушения, на исправление которых ответственным лицам был дан разумный срок. Повторная проверка была проведена 20 июня 2017 года. В результате «Лео Гранд» был оштрафован за нарушение норм пожарной безопасности.



Примечательно, что факт, произошедший в гостинице «Лео Гранд», стал одним из самых трагических пожаров в Грузии в последние годы. Полиция и пожарные спасли более 100 человек непосредственно во время пожара. Министерство внутренних дел призывает все государственные и частные учреждения соблюдать правила пожарной безопасности для защиты жизни и здоровья людей», - заявил на сегодняшней пресс-конференции глава Главного управления Департамента криминальной полиции МВД Мамука Челидзе.















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