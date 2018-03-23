СБУ сообщает о разоблачении в Киеве деятельности прокремлевских хакеров

23.03.2018 23:47 Сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили в Киеве деятельность офиса прокремлевских хакеров. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.



“Оперативники спецслужбы установили, что подконтрольная ФСБ хакерская группировка организовывала кибератаки, в частности на объекты критической инфраструктуры, государственные и банковские учреждения. Для сокрытия идентификации атак злоумышленники использовали сервисы анонимизации сообщений", - говорится в сообщении.



Кроме того, по данным СБУ, задокументировано, что злоумышленники по указанию российских спецслужб привлекали так называемые «бот-фермы» для проведения специальных информационных операций против Украины.



Отмечается, что в ходе обысков в офисе и по месту жительства фигурантов дела правоохранители выявили программно-аппаратные комплексы, серверное оборудование, компьютерную технику и более 50 тысяч карточек мобильных операторов разных стран, задействованных в хакерских атаках.



Идет досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

















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