Государственный инспектор - будет ли независимым новое следственное ведомство

26.03.2018 22:00 С 1 января 2019 года планируется создание института "государственного инспектора". По сообщению правительства, это будет независимый следственный механизм, расследующий пытки, ненадлежащее отношение, и другие преступления со стороны правоохранителей. Ведомство объединится с аппаратом инспектора охраны персональных данных. Однако по многим причинам стоит под вопросом то, будет ли действительно независимым аппарат государственного инспектора, и насколько реальными следственными полномочиями он будет оснащен.



На прошлой неделе в парламентских комитетах началось рассмотрение подготовленного Министерством юстиции законопроекта "О службе государственного инспектора". Создания независимого следственного механизма уже несколько лет требуют как народный защитник, так и коалиция неправительственных организаций "За независимое и прозрачное правосудие", поскольку в практике реакция прокуратуры на преступления, совершенные правоохранителями, неэффективная. Аппарат омбудсмена с 2013 года по декабрь 2017 года включительно 72 раза обратился с требованием начать уголовное преследование по преступлениям такого рода, и следствия начались, но ни одно из них не закончилось преследованием.



А также Ассоциация молодых юристов Грузии с ноября 2016 года приняла как минимум 20 заявлений о пытке и ненадлежащем отношении со стороны полиции, и 5 заявлений со стороны сотрудников тюрем. По сообщению АМЮГ, ни по одному из этих обвинений надлежащее расследование не проводилось.



Тем не менее, как выяснилось, в ходе создания документа Минюст не учел требования ни омбудсмена, ни коалиции. Неправительственный сектор в связи с законопроектом выделил следующие проблемные вопросы:



* Надзор за расследованием, проведенным государственным инспектором, будет вести прокурор.

* Прокурор также будет решать, взять ли дело в суд на основании расследования, проведенного инспектором.

* У инспектора не будет возможности изучать возможные преступления, совершенные министром внутренних дел, и начальником СГБ.

* Исключается участие инспектора в случае преступлений, совершенных по статье превышение полномочий.



Прокурорский надзор



В статье 22 законопроекта сказано, что надзор за делами, которые будет расследовать Служба государственного инспектора, осуществляет существующая в прокуратуре надлежащая структурная единица, которая со своей стороны подчиняется главному прокурору.



По мнению НПО, это является проблемой, поскольку у службы инспектора должна быть возможность независимо вести все следственные действия, в противном случае сама независимость инспектора становится под вопросом.



"Трудно представить, что изменит создание новой службы только со следственной функцией, тогда когда проведенным им расследованием будет руководить то же самое ведомство, которое руководило до того, и по отношению к которому существует больше всего претензий.



Необходимо чтобы у независимого механизма была возможность полностью и независимо проводить расследование. В противном случае мы получим структуру, независимую более чем прокуратура, которая не удовлетворяет критерии практической независимости. У аппарата инспектора должна быть возможность независимо осуществлять все следственные действия, и только после этого обращаться к прокуратуре"- говорит представитель фонда "Открытое общество-Грузия" Софья Асатиани.



Отсутствие права расследования возможных преступлений министра внутренних дел, и начальника СГБ



Для эффективного функционирования аппарата государственного инспектора также важно чтобы полномочие аппарата государственного инспектора распространилось на министра внутренних дел, и начальника Службы государственной безопасности.



Согласно законопроекту, инспектор не может расследовать преступления, если они совершены министром внутренних дел, или начальником СГБ. Тогда как они возглавляют правоохранительные органы, и реально имеют возможность дать сотням подчиненным указание, приказ, и поручить осуществление конкретного действия.



Исходя из этого, нелогично ограничение мандата механизма по отношению к лицам, в руках которых больше всех концентрирована власть. Это укрепит синдром безнаказанности для определенного круга лиц.



Необходимость участия инспектора в делах превышения полномочия



Служба государственного инспектора сможет расследовать дела, квалифицированные статьями пытки, угрозы пытки, унижения, или бесчеловечного отношения (статьи 144/1, 144/2, 144/3 УК), а также дела злоупотребления служебными полномочиями, когда они совершались неоднократно, с применением насилия или оружия; С оскорблением личного достоинства пострадавшего, принуждением к даче пояснения, показания, или заключения с опасным для жизни и здоровья насилием, или угрозой использования такого насилия и др.



Но дела, касающиеся только злоупотребления служебным полномочием, которое во время присвоения квалификации не сопутствуется подпунктами, соответствующими отягчающим обстоятельствам, выходят за рамки полномочия инспектора, и исключают его участие в расследовании.



"Часто бывает, когда люди говорят, что им подбросили наркотики, были трагические случаи доведения до самоубийства. По существующему законопроекту, инспектора не смогут расследовать подобные случаи. Мы считаем, что на основании обращения жертвы, или по собственной инициативе у службы инспектора должно быть право ознакомится с материалами дела, и самим решать, попадает ли дело под их юрисдикцию"- говорит Софья Асатиани.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

