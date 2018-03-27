Военные и разведывательные службы в окрестностях Вашингтона получили подозрительные посылки

27.03.2018 12:41 В военные объекты, а также ЦРУ утром в понедельник, 26 марта, доставили несколько подозрительных посылок, сообщает CNN.



«ФБР изъяло несколько подозрительных пакетов, отправленных в военные расположения, а также в ЦРУ в окрестностях города Вашингтон», — говорится в сообщении.



В частности, получили похожие посылки в штаб-квартире ЦРУ, на военной базе Форт Белвур и Форт Макнейр, а также в учреждении ВМС в Далгрене, штат Вирджиния. Сейчас ФБР проводит следственные действия.



По предварительной информации, по крайней мере, один пакет, который пришел на базу в Форт Макнейре, содержал взрывной материал и после проведенной экспертизы не представлял опасности. Пакет был получен около 8:30 утра по местному времени, после чего здание было немедленно эвакуировано.



После анализа выяснилось, что посылка содержала черный порох и продукты сгорания.



«Проведенное рентгеновское исследование показало также наличие GPS-устройства и самодельного запала», — отмечается в сообщении.















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