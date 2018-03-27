Черногория принципиально поддерживает вступление Грузии в НАТО - министр обороны Грузии

27.03.2018 12:47 "Визит в Черногорию, как в новую страну-член НАТО, имеет особое значение. Это еще раз подчеркивает, что политика открытых дверей НАТО по отношению Грузии по-прежнему остается в силе"- так министр обороны Грузии прокомментировал сегодняшнюю встречу наедине с коллегой Предрагом Бошковичем.



Леван Изория первый министр обороны из Грузии, находящийся официальным визитом в Черногории.



После официального церемониала встречи в вилле Горица в столице Подгорицы министры обороны встретились наедине. Леван Изория поблагодарил коллегу за политическую и практическую поддержку Черногории, и заявил, что визит является превосходной возможностью для рассмотрения сотрудничества в военной сфере в будущем.



Леван Изория ознакомил коллегу с осуществленными в оборонном ведомстве Грузии реформами, перспективами вступления страны в евроатлантические структуры, и достигнутыми в данном контексте результатами. В беседе об интеграции в НАТО он подчеркнул имплементацию существенного пакета НАТО-Грузии, и отметил, что в результате трансформации бюджет обороны Грузии стал соответствовать стандартам НАТО.



Министры после встречи наедине продолжили разговор о вопросах сотрудничества в расширенном формате.



В рамках официального визита министр обороны Грузии встретится с президентом Черногории Филипом Вуяновичем и министром иностранных дел Срджаном Данмановичем.

















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