|
Черногория принципиально поддерживает вступление Грузии в НАТО - министр обороны Грузии
27.03.2018 12:47
"Визит в Черногорию, как в новую страну-член НАТО, имеет особое значение. Это еще раз подчеркивает, что политика открытых дверей НАТО по отношению Грузии по-прежнему остается в силе"- так министр обороны Грузии прокомментировал сегодняшнюю встречу наедине с коллегой Предрагом Бошковичем.
Леван Изория первый министр обороны из Грузии, находящийся официальным визитом в Черногории.
После официального церемониала встречи в вилле Горица в столице Подгорицы министры обороны встретились наедине. Леван Изория поблагодарил коллегу за политическую и практическую поддержку Черногории, и заявил, что визит является превосходной возможностью для рассмотрения сотрудничества в военной сфере в будущем.
Леван Изория ознакомил коллегу с осуществленными в оборонном ведомстве Грузии реформами, перспективами вступления страны в евроатлантические структуры, и достигнутыми в данном контексте результатами. В беседе об интеграции в НАТО он подчеркнул имплементацию существенного пакета НАТО-Грузии, и отметил, что в результате трансформации бюджет обороны Грузии стал соответствовать стандартам НАТО.
Министры после встречи наедине продолжили разговор о вопросах сотрудничества в расширенном формате.
В рамках официального визита министр обороны Грузии встретится с президентом Черногории Филипом Вуяновичем и министром иностранных дел Срджаном Данмановичем.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна