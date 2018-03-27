Ужесточается наказание за укрывательство преступления, отказ от дачи показаний и лжесвидетельство

27.03.2018 16:06 По инициативе Министерства внутренних дел, в Уголовном кодексе Грузии ужесточается наказание за укрывательство преступлений, недонесение о преступлении, отказ от дачи показаний и лжесвидетельство.



Как сообщает МВД, необходимость изменений обусловлена проблемами, существующими на практике с точки зрения сотрудничества со следственными ведомствами и несоответствия наказаний по данным преступлениям.



По данным МВД, согласно действующему сегодня закону, за укрывательство/недонесение о преступлении всех категорий (менее тяжкой, тяжкой, особо тяжкой) предусмотрена одна и та же санкция, что делает борьбу с данным преступлением неэффективной. Согласно действующей редакции, укрывательство/недонесение о преступлении как менее тяжкой, так и тяжкой, и особо тяжкой категории является преступлением и наказывается лишением свободы: укрывательство – от 1-го до трех лет и недонесение – от 2-х до 4-х лет.



По информации МВД, на основании законодательных поправок, друг от друга отделяются укрывательство/недонесение о преступлении менее тяжкой, тяжкой и особо тяжкой категории и, в соответствии с их социальной опасностью, вводятся соответствующие санкции. Сравнительно строго наказывается укрывательство/недонесение о тяжком и особо тяжком преступлении. В отличие от нынешней редакции, после изменений, укрывательство/недонесение о тяжком и особо тяжком преступлении будет преступлением тяжкой категории, в отношении совершившего его лица не сможет быть использовано условное наказание.



По информации МВД, также увеличиваются санкции за лжесвидетельство и отказ от дачи показаний. С точки зрения лжесвидетельства, по самому распространенному в практике составу (корысть или другой личный мотив), верхний предел санкций увеличивается на 2 года, в результате чего данное преступление стало преступлением тяжкой категории, и в отношении совершившего его лица не сможет быть использовано условное наказание.



Кроме того, на 2 года увеличивается верхний предел санкции за отказ от дачи показаний, в результате чего данное преступление стало преступлением тяжкой категории.















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