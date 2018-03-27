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МВД: Грузины составляют 0,9% среди иностранных преступников в Германии и Австрии
27.03.2018 21:13
По данным на 2016 год, по сравнению с 2015 годом, количество криминальных происшествий, совершенных грузинами зарубежом, уменьшилось. Такие данные привела заместитель министра внутренних дел Нино Джавахадзе, выступая на заседании парламентского комитета по внешним отношениям и европейской интеграции.
Джавахадзе отметила, что данные по количеству преступников из Грузии за рубежом за 2017 год будут известны в апреле, — сообщает Общественное телевидение Грузии.
«Среди иностранных преступников в Австрии количество совершенных грузинами преступлений составляет 0.9%. В ходе визита в Австрию, было однозначно сказано, что у них нет претензий с точки зрения оперативного сотрудничества с нами и в целом полицейский атташе работает очень хорошо», — сказала Джавахадзе.
При этом заместитель министра отметила, что наблюдается значительный рост с точки зрения соискателей убежища в ряде европейских стран со стороны граждан Грузии.
Так, по ее словам, «в январе-феврале количество соискателей убежища в Австрии увеличилось на 100%».
«В 2017 году, по сравнению с 2016 годом, у нас есть снижение показателя преступлений в Швеции. Главной причиной сегодняшней обеспокоенности является именно рост соискателей убежища», — отметила Нино Джавахадзе.
По ее словам, европейские партнеры признают, чти процессы можно считать первой волной реакции после либерализации визового режима.
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