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Полицейские в Рустави обезоружили грабителя банка
27.03.2018 21:16
Сотрудники МВД Грузии по обвинению в совершении разбойного нападения на экспресс-филиал «Банка Грузии» задержали в городе Рустави 54-летнего мужчину. Об этом сообщает МВД Грузии.
Инцидент произошел минувшим вечером. По данным МВД, мужчина, вооруженный двуствольным обрезом, ворвался в филиал «Банка Грузии», расположенный в Рустави на проспекте Дружбы.
В ситуацию вмешался находившийся неподалеку наряд полиции. Полицейские обезоружили и задержали нападавшего. Огнестрельное оружие, маску и перчатки сотрудники полиции изъяли в качестве вещественного доказательства.
Уголовное дело возбуждено по статье «разбой», что наказывается лишением свободы сроком от 5 до 7 лет.
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