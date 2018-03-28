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Гражданин Турции задержан за сбыт фальшивых долларов в Рустави
28.03.2018 13:49
Сотрудники Следственной службы министерства финансов Грузии задержали гражданина Турции по обвинению в хранении и сбыте поддельных денег. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обвиняемый сбыл в городе Рустави 21 фальшивую купюру номиналом в 100 долларов на общую сумму 2,1 тысяча долларов.
Уголовное дело возбуждено по статье «изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», что наказывается лишением свободы сроком от 4 до 7 лет.
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