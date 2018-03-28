На границе Грузии, возможно, будут работать европейские офицеры

28.03.2018 14:51 На погранично-пропускном пункте Грузии, возможно, будут работать офицеры Агентства пограничной и береговой охраны Европы - заявила заместитель министра внутренних дел Нино Джавахадзе на объединенном заседании парламентских комитетов по внешним делам и интеграции с Европой.



Согласно информации агентства "Интерпрессньюс", по словам Джавахадзе, мандат офицеров обсудят в апреле, и после этого будет решено, в какой форме будут работать офицеры на границах Грузии.



"В начале марта в Грузии находилась делегация Германии, которая однозначно отметила, что криминал, совершенный грузинами, разумеется, имеет место быть, но это не новая проблема, и они не связывают это конкретно с либерализацией виз. Главное беспокойство наших европейских партнеров вызывает рост количества соискателей убежища. Нас призывают сделать действенные шаги в данном контексте, и мы обещали, что всячески постараемся выполнить их требования. На встрече с ними был упомянут "Фронтекс".



Это одна из возможностей, чтобы офицеры "Фронтекс" были заняты на наших погранично-пропускных пунктах, но каким будет их мандат, определится в рамках визита в апреле. Состоится обсуждение в связи с тем, будет это консультативный, или более широкий мандат. А также мы думаем внести поправки в уголовный кодекс, которые криминализуют содействие незаконной миграции"- заявила Нино Джавахадзе.



По ее же словам, согласно действующему законодательству незаконная миграция в Грузии криминализована, но существуют неподтвержденные сообщения, касающиеся миграции граждан в страны Евросоюза с помощью некоторых групп лиц якобы с целью найти им там работу.

















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