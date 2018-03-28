МВД Грузии планирует увеличение числа полицейских атташе и расширение для них перечни стран

28.03.2018 15:13 МВД планирует увеличение числа атташе полиции, и расширение для них перечни стран, где придется работать этим атташе – заявила заместитель министра внутренних дел Нино Джавахадзе на объединенном заседании парламентских комитетов по внешним делам и интеграции с Европой, где депутаты заслушали годичный отчет по либерализации виз.



По информации Нино Джавахадзе, роль атташе полиции в борьбе против преступности очень эффективна, и все это признают.



"В настоящем у нас есть атташе полиции в восьми странах: Австрии, Германии, Испании, Италии, Польше, Греции, Франции, и Швеции. То есть в странах, где находятся больше всех грузин, и есть опасность, что они будут заниматься какой-либо криминальной деятельностью. Атташе полиции ведут очень активное сотрудничество с офисами местной полиции.



Институт атташе полиции настолько успешный, что мы решили расширить его, и отправить атташе и в другие страны, или перекрытием обеспечить покрытие других стран. Думаем, новыми странами с точки зрения атташе будут Бельгия, Чехия, которые будут также покрывать Венгрию и Словакию. Думаем также, что Швеция покроет Норвегию, Финляндию, и Данию. Из Испании покроют Португалию, а из Греции Кипр, Болгарию, Албанию, и Сербию"- заявила Нино Джавахадзе.

















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