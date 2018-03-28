Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МВД Грузии планирует увеличение числа полицейских атташе и расширение для них перечни стран


28.03.2018   15:13
МВД планирует увеличение числа атташе полиции, и расширение для них перечни стран, где придется работать этим атташе – заявила заместитель министра внутренних дел Нино Джавахадзе на объединенном заседании парламентских комитетов по внешним делам и интеграции с Европой, где депутаты заслушали годичный отчет по либерализации виз.

По информации Нино Джавахадзе, роль атташе полиции в борьбе против преступности очень эффективна, и все это признают.

"В настоящем у нас есть атташе полиции в восьми странах: Австрии, Германии, Испании, Италии, Польше, Греции, Франции, и Швеции. То есть в странах, где находятся больше всех грузин, и есть опасность, что они будут заниматься какой-либо криминальной деятельностью. Атташе полиции ведут очень активное сотрудничество с офисами местной полиции.

Институт атташе полиции настолько успешный, что мы решили расширить его, и отправить атташе и в другие страны, или перекрытием обеспечить покрытие других стран. Думаем, новыми странами с точки зрения атташе будут Бельгия, Чехия, которые будут также покрывать Венгрию и Словакию. Думаем также, что Швеция покроет Норвегию, Финляндию, и Данию. Из Испании покроют Португалию, а из Греции Кипр, Болгарию, Албанию, и Сербию"- заявила Нино Джавахадзе.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Будут ли введены новые регуляции на игорный бизнес?
Законопроект о земле будет готов в апреле
Крупные банки выходят на рынок онлайн-кредитования
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Петерубрге мужчина зарезал собутыльника из Абхазии
На дереве в Сухуми найдены останки мужчины, погибшего от взрыва
Спикер парламента Грузии рассказал IPU о нарушениях со стороны России
Визит в Абхазию не отражает официальную позицию Иордании - Атеф Таравне
В Женеве пройдет 43-й раунд международных переговоров по ситуации в Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Беларуси в Тбилиси возложил цветы к мемориалу героям, павшим за единство Грузии
В рамках сессии Совета по правам человека ООН осудили оккупацию территории Грузии и положение с точки зрения прав человека на них
Латвия ратифицировала в первом чтении соглашение Армения-ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна