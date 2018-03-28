Задержанного в США боксера Автандила Хурцидзе вновь не выпустили под залог

28.03.2018 15:32 По решению суда Нью-Йорка остается в предварительном заключении боксер Автандил Хурцидзе, задержанный в США в прошлом году по обвинению в сговоре с организованной преступной группировкой. Об этом сегодня сообщает телекомпания «Рустави-2».



Хурцидзе оказался среди тех 33 человек, которым прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинения в участии в преступном синдикате. Всего по этому делу в июне 2017 года было задержано 15 грузин. Они обвиняются в связях с российским «вором в законе» Ражденом Шулая. Обвинения арестованным членам преступной группировки предъявлены по статьям «сговор с целью совершения заказного убийства», «вымогательство», «мошенничество», «хищение».



Вместе с Хурцидзе полицейские задержали еще одного спортсмена из Грузии Левана Макашвили, который сразу же вышел на свободу под залог.



Следующий судебный процесс Хурцидзе состоится 4 июня, его близкие надеются, что он сумеет доказать свою невиновность.

«Госпожа судья не учла ходатайство адвоката о том, чтобы выпустить Автандила под залог. Автандил спортсмен, и ему надо участвовать в спортивных мероприятиях, переезжать из штата в штат. Судья сказала, что, возможно, он покинет страну до суда. Все уверены, что Хурцидзе докажет свою невиновность 4 июня на суде и освободится», — сказал в интервью «Рустави-2» друг Хурцидзе Мераб Двалишвили.



Между тем проживающая в Грузии мать Хурцидзе считает, что ее сына обвинили несправедливо.

«Это подстроили. Он ночевал там, где тренировался. Какой преступник будет ночевать там, где тренируется? И у какого преступника есть шесть чемпионских поясов?», — сказала Маквала Хурцидзе в интервью телекомпании.



Хурцидзе до ареста носил звание временного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации WBO International. В Лондоне 8 июля 2017 года у него должен был состояться бой с британским боксером Билли Джо Сондерсом за пояс чемпиона мира, однако после ареста бой был отменен. Кроме того, WBO лишила грузинского спортсмена чемпионского титула.



По данным американской прокуратуры, «вор в законе» Шулая создал крупную преступную сеть от Брайтон-Бич до Лас-Вегаса, которая занималась дачей взяток, азартными играми, убийствами по найму, а также нелегальными клубамы игры в покер в районе проживания выходцев из СССР в Нью-Йорке на Брайтон-бич.



Преступники также пытались взломать системы казино в Атлантик-Сити и и Филадельфии, чтобы запрограммировать слот-машины. Кроме того, преступный синдикат пытался открыть ночной клуб и торговать в нем наркотиками. Они похищали торговые грузы, в частности, партию из почти 5 тонн шоколадных изделий.















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