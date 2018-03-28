Четверо граждан Грузии задержаны по обвинению в ограблении около 200 квартир в Афинах

28.03.2018 16:07 В результате интенсивного сотрудничества полицейского атташе и местной полиции в Греции задержаны четыре члена грузинской преступной группировки, — об этом заявил начальник главного управления департамента центральной криминальной полиции Мамука Челидзе.



По его словам, в результате трехмесячной совместной операции задержаны: В.Х. 1965 года рождения, Б.Т. 1983 года рождения, М.Ф. 1978 года рождения и В.Дж. 1976 года рождения.



«По информации следствия, обвиняемые заранее выбирали квартиры, обрабатывали данные, а затем грабили их. Установлено, что задержанные ограбили до 200 квартир на территории Греции.



В ходе обысков в домах и автомобилях всех четырех лиц правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств огнестрельное оружие разного типа, деньги и украденные вещи», — заявил Мамука Челидзе.



Начальник главного управления департамента центральной криминальной полиции отметил, что следствие ведется по статьям 187, 374, 13, 45 и 98 УК Греции. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.















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