Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Четверо граждан Грузии задержаны по обвинению в ограблении около 200 квартир в Афинах


28.03.2018   16:07
В результате интенсивного сотрудничества полицейского атташе и местной полиции в Греции задержаны четыре члена грузинской преступной группировки, — об этом заявил начальник главного управления департамента центральной криминальной полиции Мамука Челидзе.

По его словам, в результате трехмесячной совместной операции задержаны: В.Х. 1965 года рождения, Б.Т. 1983 года рождения, М.Ф. 1978 года рождения и В.Дж. 1976 года рождения.

«По информации следствия, обвиняемые заранее выбирали квартиры, обрабатывали данные, а затем грабили их. Установлено, что задержанные ограбили до 200 квартир на территории Греции.

В ходе обысков в домах и автомобилях всех четырех лиц правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств огнестрельное оружие разного типа, деньги и украденные вещи», — заявил Мамука Челидзе.

Начальник главного управления департамента центральной криминальной полиции отметил, что следствие ведется по статьям 187, 374, 13, 45 и 98 УК Греции. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Будут ли введены новые регуляции на игорный бизнес?
Законопроект о земле будет готов в апреле
Крупные банки выходят на рынок онлайн-кредитования
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Петерубрге мужчина зарезал собутыльника из Абхазии
На дереве в Сухуми найдены останки мужчины, погибшего от взрыва
Спикер парламента Грузии рассказал IPU о нарушениях со стороны России
Визит в Абхазию не отражает официальную позицию Иордании - Атеф Таравне
В Женеве пройдет 43-й раунд международных переговоров по ситуации в Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Беларуси в Тбилиси возложил цветы к мемориалу героям, павшим за единство Грузии
В рамках сессии Совета по правам человека ООН осудили оккупацию территории Грузии и положение с точки зрения прав человека на них
Латвия ратифицировала в первом чтении соглашение Армения-ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна