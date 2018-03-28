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Объявленный Азербайджаном в розыск по линии Интерпола мужчина задержан в Грузии
28.03.2018 17:14
Находящийся в Азербайджане в розыске мужчина задержан в иностранном государстве.
Как сообщает Report, разыскиваемый по линии Интерпола Алаббас Гурбанов 1993 г.р. был задержан в Грузии.
Он будет экстрадирован в Азербайджан.
А.Гурбанов признан виновным по статье 178 (мошенничество) УК АР. Он был объявлен в розыск Главным управлением полиции города Гянджа.
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